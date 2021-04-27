Tesla Model Y станет самым популярным автомобилем всех времён и народов
Стенограмма квартальной отчётной конференции Tesla - это не только очень увлекательное, но и очень объёмное чтиво, занимающее более двадцати страниц благодаря традиции руководства компании сразу переходить к вопросам и ответам вместо затяжной фазы подготовленного доклада. Одно из заявлений Илона Маска (Elon Musk), сделанных на мероприятии, было традиционно амбициозным.
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Tesla Model 3 стала самым популярным среднеразмерным седаном премиального класса в мире, обойдя долгоиграющего лидера в лице BMW третьей серии. Три с половиной года и два предприятия – вот та часть производственных усилий, которые потребовались Tesla для достижения электромобилем Model 3 данного статуса.
Илон Маск этим не ограничился, и тут же заявил, что до конца следующего года кроссовер Tesla Model Y станет самым продаваемым автомобилем в мире. По крайней мере, главе Tesla хотелось бы на это очень рассчитывать, хотя он и допускает, что данный статус будет получен электромобилем этой модели несколько позже.
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