Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Квартальная выручка AMD на направлении ПК и графики должна вырасти на треть

Удалось ли ей это, узнаем уже завтра.
+
Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3060 за 159 990 - теперь ты видел все
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня

На этой неделе квартальные отчёты идёт плотной чередой, и завтра свою квартальную статистику опубликует компания AMD. Обилие профильных новостей в нашей ленте традиционно не будет сопровождаться никакими комментариями по поводу ангажированности и предвзятости авторов. Сегодня же можно изучить, какие ожидания с динамикой выручки AMD связывают отраслевые аналитики.

реклама

анонсы и реклама
Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р
Большое поступление RTX 3070 - цены выросли
RTX 3080 - смотри цену
RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Скидка 30% на топовую механику от XPG!
6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Источник изображения: Dreamstime

реклама

На направлении ПК и графики, как считают эксперты, выручка AMD в первом квартале должна увеличиться на 33% до $1,92 млрд, совокупная выручка компании может вырасти на 78% до $3,18 млрд. Специалисты BMO Capital Markets отдельно сообщают, что выручка AMD от реализации графических процессоров должна увеличиться на 6%.

Аналитики Atlantic Equities ожидают, что проблемы с доступностью центральных процессоров, с которыми AMD столкнулась в конце прошлого года, в этом году должны в значительной степени уйти в прошлое, поскольку TSMC увеличит количество кремниевых пластин, обрабатываемых по заказу американского разработчика.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

amd аналитика финансы tsmc
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Квартальная выручка AMD на направлении ПК и графики должна вырасти на треть
+
В прошлом квартале торговля экологическими квотами и криптовалютой тянула прибыль Tesla вверх
1
В сгоревшей в Техасе Tesla за рулём мог находиться водитель
13
Биткоину почти удалось отыграть пятидневное падение ростом курса на 8%
36
Intel предвкушает скорый анонс мобильных процессоров Tiger Lake-H
4
Выручка Intel стабильно растёт с 2009 года
5

Интересные материалы

Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 105
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 129
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
21 апреля 2021 32
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
14 апреля 2021 74
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
16 апреля 2021 26
Обзор и тестирование процессорной СВО be quiet! Silent Loop 2 360mm
24 апреля 2021 53

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Измеряю потребление электричества у четырех моих ПК — AMD преподносит неприятный сюрприз
83
Ищу лучший игровой процессор весной 2021
62
Замена ламп подсветки в старом мониторе
91
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G: «Гейминг» в новом формате
31
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
2

Сейчас обсуждают

Каа
12:29
Надо придумать майнинг в ОЗУ!
Релиз криптовалюты ChiaCoin увеличил спрос на SSD высокой ёмкости в 4-5 раз
Зеновий Радеонович
12:29
Защита не делает карту оптимальной для геймера. Необходимое, т.с., но недостаточное условие.
NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti представят 18 мая – продажи стартуют 26 мая
ахахах
12:28
я например бывал в ментовках нераз(меня брали по юности они часто)и понимаю што в арабских странах там ещё более жёсткие законы.А што там на страницах журналов недружественных стран пишут,то я их всер...
Илон Маск: добровольцы первого полета на Марс могут столкнуться с перебоями в питании
Виктор Коновалов
12:27
Ну почему, в Death Strading очень достойная анимация. Только играть в сей шизофренический бред как-то не тянет.
Стала известна дата начала продаж и характеристики GeForce RTX 3080 Ti – анонс 18 и релиз 26 мая
SweetLow
12:26
Что гораздо более удивительно - их надзорные органы на это глаза закрывают.
В сгоревшей в Техасе Tesla за рулём мог находиться водитель
Renegade1979
12:24
А что там было? Гражданин США в Дубай приехал с кучей баб в костюмах зайчиков с Плейбоя. Может там ничего особенного не было? Это ж не Ходаковский градами баб и детей в Ясинуватой убил. И не Мильчаков...
Илон Маск: добровольцы первого полета на Марс могут столкнуться с перебоями в питании
Cudin
12:23
На z590 цены озвучить не хочешь? А то до 100 000 доходит, чего на Х570 нет
Процессоры Intel дешевеют на фоне роста цен на Ryzen 5 3600 – цена Core i7-9700KF упала на 5 000 р
KashtanPalash
12:22
Один ютюб канал Hardware Numb3rs на каскаде на бенчмарке вов теневые земли проверил 10900К , 11900К и 5950Х. Результаты интересные - 10900K at 6.3GHz 58 Ring and 4000MHz C14 Ram - ...
Ищу лучший игровой процессор весной 2021
ахахах
12:22
мне ненужны недозаголовки-я прекрасно понимаю чё там было
Илон Маск: добровольцы первого полета на Марс могут столкнуться с перебоями в питании
Cudin
12:22
На откровенный хлам на z чипсете цены от 12 тыс руб
Процессоры Intel дешевеют на фоне роста цен на Ryzen 5 3600 – цена Core i7-9700KF упала на 5 000 р
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем