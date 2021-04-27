Квартальная выручка AMD на направлении ПК и графики должна вырасти на треть
На этой неделе квартальные отчёты идёт плотной чередой, и завтра свою квартальную статистику опубликует компания AMD. Обилие профильных новостей в нашей ленте традиционно не будет сопровождаться никакими комментариями по поводу ангажированности и предвзятости авторов. Сегодня же можно изучить, какие ожидания с динамикой выручки AMD связывают отраслевые аналитики.
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На направлении ПК и графики, как считают эксперты, выручка AMD в первом квартале должна увеличиться на 33% до $1,92 млрд, совокупная выручка компании может вырасти на 78% до $3,18 млрд. Специалисты BMO Capital Markets отдельно сообщают, что выручка AMD от реализации графических процессоров должна увеличиться на 6%.
Аналитики Atlantic Equities ожидают, что проблемы с доступностью центральных процессоров, с которыми AMD столкнулась в конце прошлого года, в этом году должны в значительной степени уйти в прошлое, поскольку TSMC увеличит количество кремниевых пластин, обрабатываемых по заказу американского разработчика.
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