Агентство Reuters, как и многие въедливые новостные ресурсы, обратило особое внимание не на рекордное количество выпущенных и отгруженных в первом квартале электромобилей Tesla, а на влияние второстепенных факторов на чистую прибыль компании, которая достигла максимального за всю историю её существования значения в $438 млн.

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Источник изображения: Electrek

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Выручка Tesla выросла сразу на 74% до $10,39 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, компания выпустила 102 672 электромобиля и отгрузила 88 496 машин. Более дорогие Model S и Model X в первом квартале вообще не выпускались, поскольку готовились к очередной модернизации. Возможно, на ситуацию частично повлиял и дефицит полупроводниковых компонентов, поскольку Tesla не отрицает присутствия этого фактора в своей повседневной деятельности.

Компания по-прежнему получает больше прибыли от видов активности, напрямую с выпуском электромобилей не связанных. Торговля экологическими квотами принесла ей $518 млн, что на 46% больше итогов аналогичного периода прошлого года. Даже реализованные в первом квартале биткоины на сумму $272 млн позволили получить $101 млн чистого дохода. Уменьшению чистой прибыли Tesla способствовала выплата компенсации генеральному директору в размере $299 млн. Если учитывать опционы в форме акций компании, то теперь Илону Маску (Elon Musk) причитаются ещё $11 млрд.