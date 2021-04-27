Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В прошлом квартале торговля экологическими квотами и криптовалютой тянула прибыль Tesla вверх

Да, и электромобилей было выпущено рекордное количество.
+
Дешевая MSI RTX 3060 в Ситилинке
RTX 3060 за 159 990 - теперь ты видел все
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня

Агентство Reuters, как и многие въедливые новостные ресурсы, обратило особое внимание не на рекордное количество выпущенных и отгруженных в первом квартале электромобилей Tesla, а на влияние второстепенных факторов на чистую прибыль компании, которая достигла максимального за всю историю её существования значения в $438 млн.

реклама

анонсы и реклама
Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р
Большое поступление RTX 3070 - цены выросли
RTX 3080 - смотри цену
RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000
Скидка 30% на топовую механику от XPG!
6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Источник изображения: Electrek

реклама

Выручка Tesla выросла сразу на 74% до $10,39 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, компания выпустила 102 672 электромобиля и отгрузила 88 496 машин. Более дорогие Model S и Model X в первом квартале вообще не выпускались, поскольку готовились к очередной модернизации. Возможно, на ситуацию частично повлиял и дефицит полупроводниковых компонентов, поскольку Tesla не отрицает присутствия этого фактора в своей повседневной деятельности.

Компания по-прежнему получает больше прибыли от видов активности, напрямую с выпуском электромобилей не связанных. Торговля экологическими квотами принесла ей $518 млн, что на 46% больше итогов аналогичного периода прошлого года. Даже реализованные в первом квартале биткоины на сумму $272 млн позволили получить $101 млн чистого дохода. Уменьшению чистой прибыли Tesla способствовала выплата компенсации генеральному директору в размере $299 млн. Если учитывать опционы в форме акций компании, то теперь Илону Маску (Elon Musk) причитаются ещё $11 млрд.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

аналитика финансы tesla биткоин электромобили
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

В прошлом квартале торговля экологическими квотами и криптовалютой тянула прибыль Tesla вверх
+
В сгоревшей в Техасе Tesla за рулём мог находиться водитель
6
Биткоину почти удалось отыграть пятидневное падение ростом курса на 8%
36
Intel предвкушает скорый анонс мобильных процессоров Tiger Lake-H
4
Выручка Intel стабильно растёт с 2009 года
5
Phison поднимет цены на продукцию второй раз с начала года
2

Интересные материалы

Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 105
Ретроклокинг: первый и последний AMD Athlon XP
22 апреля 2021 127
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
21 апреля 2021 32
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
14 апреля 2021 74
Изучаем, что важнее для игрового компьютера: процессор или видеокарта – апрель 2021
16 апреля 2021 26
Обзор и тестирование процессорной СВО be quiet! Silent Loop 2 360mm
24 апреля 2021 53

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Измеряю потребление электричества у четырех моих ПК — AMD преподносит неприятный сюрприз
78
Ищу лучший игровой процессор весной 2021
57
Замена ламп подсветки в старом мониторе
91
Обзор и тестирование видеокарты MSI Radeon RX 6700 XT Gaming X 12G: «Гейминг» в новом формате
29
Битва процессоров: Core i3-9350KF VS Ryzen 5 3500 в связке с видеокартой GeForce RTX 2070 Super
2

Сейчас обсуждают

Yury Belarus
11:08
Вроде как наоборот , вон Geforce 3060 залочили - покупайте .
Представлена материнская плата с 32 портами SATA для майнеров Chia Coin
Renegade1979
11:08
Ну держи пока и посасывай. Ненадолго. Потом заберем. Дотационный хрен сасать такое себе удовольствие, но вам ндравиццо. Наверное вы это... с девиациями
Илон Маск: добровольцы первого полета на Марс могут столкнуться с перебоями в питании
kOOlik
11:04
О чем и речь...
Ищу лучший игровой процессор весной 2021
kinzo
11:03
С чего ты взял? Я покупал себе 10600к и Z490 a pro потому что это было намного выгодней. Но в то время 5600х стоил 34к в онлайн трейде. Сейчас он стоит 22400 в днс по выгодным комплектам. Все объектив...
Ищу лучший игровой процессор весной 2021
Renegade1979
11:02
В Крыму ж была аффтаномия, и военные почти все призывные 18летки с самого ж Крыма. Те у кого жилье не там, офицеры в основном, все уехали. И фрегат Сагайдачный тогда был на задании, и сразу уплыл в Од...
Илон Маск: добровольцы первого полета на Марс могут столкнуться с перебоями в питании
Neandertalets
11:00
"Лох не мамонт - лох не вымрет" (С) Ещё один аффтар идёт в бан (вечная слава автору плагина для оверов, чистящего ленту от всякого ..овна).
Всё о майнинге новой криптовалюты Chia на жестких дисках HDD и SSD для новичков и не только
Zmax
11:00
Реклама - у нас лучший в мире АВТОПИЛОТ Авария - у нас просто адаптивный круиз контроль.
В сгоревшей в Техасе Tesla за рулём мог находиться водитель
Beriya
11:00
Не забывай на ночь это повторять: Крым наш, Крым наш
Илон Маск: добровольцы первого полета на Марс могут столкнуться с перебоями в питании
Алексей Страхов
10:58
Не все играют в пасьянс
Покупка видеокарты превратилась в лотерею, в которой почти невозможно выиграть рекомендованную цену
Виталий Shokerxxx
10:58
лет как 15 на некоторых авто есть система после аварии отстегивает ремни безопасности чтоб тебя могли вытащить спасатели без нужды резать их.
В сгоревшей в Техасе Tesla за рулём мог находиться водитель
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем