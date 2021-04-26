Немецкие коллеги с сайта 3DCenter со свойственной им педантичностью построили график изменения выручки, прибыли и операционной прибыли корпорации Intel за период с 2007 года, и если пренебречь сезонными колебаниями, то можно утверждать, что динамика изменения выручки формирует восходящий тренд.

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Источник изображения: 3DCenter

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О прибыли Intel этого сказать нельзя – она много лет колебалась возле стабильных значений, и начала расти в 2018 году, чтобы перейти к падению в 2020 году. Акционеры не пропустили этот момент, ведь в феврале текущего года генеральным директором Intel был назначен Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger), который теперь со всех трибун вещает о предстоящем возвращении технологического лидерства данной корпорации.