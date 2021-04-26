Intel уже заметно сократила расходы на выкуп акций, но не тронула дивиденды
Как в финансовой политике Intel будут уживаться обещания увеличивать дивиденды и сокращать возврат средств акционерам, позволяет понять квартальный отчёт по форме 10-Q. Действительно, расходы на выкуп собственных акций Intel заметно сократила уже в минувшем квартале – с $4,2 до $2,3 млрд, а вот сумма дивидендов осталась на прежнем уровне ($1,4 млрд).
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С другой стороны, сумма капитальных затрат по сравнению с первым кварталом прошлого года выросла с $3,3 до $4,0 млрд, поэтому очевидно, что сэкономленные на выкупе акций деньги Intel будет направлять на расширение производства. Только в этом году ей предстоит потратить $20 млрд на строительство новых предприятий в США, а затем выбрать место для строительства предприятия в Европе. Экономия на сиюминутных интересах инвесторов послужит долгосрочной цели превращения Intel в одного из крупнейших контрактных производителей полупроводниковых изделий.
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