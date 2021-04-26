Как в финансовой политике Intel будут уживаться обещания увеличивать дивиденды и сокращать возврат средств акционерам, позволяет понять квартальный отчёт по форме 10-Q. Действительно, расходы на выкуп собственных акций Intel заметно сократила уже в минувшем квартале – с $4,2 до $2,3 млрд, а вот сумма дивидендов осталась на прежнем уровне ($1,4 млрд).

реклама

анонсы и реклама Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р Большое поступление RTX 3070 - цены выросли RTX 3080 - смотри цену RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Источник изображения: Intel

реклама

С другой стороны, сумма капитальных затрат по сравнению с первым кварталом прошлого года выросла с $3,3 до $4,0 млрд, поэтому очевидно, что сэкономленные на выкупе акций деньги Intel будет направлять на расширение производства. Только в этом году ей предстоит потратить $20 млрд на строительство новых предприятий в США, а затем выбрать место для строительства предприятия в Европе. Экономия на сиюминутных интересах инвесторов послужит долгосрочной цели превращения Intel в одного из крупнейших контрактных производителей полупроводниковых изделий.