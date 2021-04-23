На квартальном отчётном мероприятии Intel глава компании поспешил заявить, что уже сейчас её услугами по контрактному производству полупроводниковых компонентов заинтересовались более 50 потенциальных клиентов. Среди них обнаружились и некие отраслевые гиганты – как из автомобильной сферы, так из числа разработчиков высокопроизводительных компонентов, но чаще всего в этом контексте Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) упоминал о провайдерах облачных услуг.

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Источник изображения: Intel

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Финансовый директор Intel Джордж Дэвис (George Davis) пояснил, что решение развивать контрактное производство скажется на политике распоряжение капиталом компании. Во-первых, сократится свободный денежный поток. Во-вторых, компания в ближайшие годы будет меньше средств тратить на выкуп собственных акций. При этом, как добавил представитель Intel, величина дивидендов будет расти. Лишь через три года выручка от профильного бизнеса начнёт постепенно покрывать расходы на развитие этого вида деятельности. Глава Intel считает, что контрактное производство чипов – это достаточно выгодно и перспективно.