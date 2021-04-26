Переход на 10-нм техпроцесс сократил прибыль Intel на $230 млн
Квартальный отчёт Intel по форме 10-Q позволяет понять, какие факторы повлияли на снижение нормы прибыли с 60,6 до 55,2%. Валовая прибыль при этом сократилась с $12,016 до $10,854 млрд, на $1,2 млрд по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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В данной статистике учитывается валовая прибыль в клиентском и серверном сегментах. При этом продажи компонентов сократили её на $1,6 млрд, но некоторые благоприятные факторы компенсировали данную динамику. На $335 млн валовая прибыль снизилась из-за подготовки к выпуску 7-нм продукции и сокращения объёмов производства 14-нм продукции. Переход на 10-нм техпроцесс на данном этапе жизненного цикла пока ещё не даёт экономии, поэтому он сократил валовую прибыль на $230 млн. Напомним, что во втором полугодии объёмы поставок 10-нм продукции Intel превысят соответствующие показатели для 14-нм продукции.
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