Ноутбуки принесли Intel более трети всей выручки в первом квартале
Квартальный отчёт Intel по форме 10-Q продолжает раскрывать подробности о структуре доходов корпорации в минувшем квартале. Как известно из ранее опубликованной информации, в первом квартале компания отгрузила рекордное количество компонентов для ноутбуков (+54% к прошлому году), а выручка на данном направлении достигла рекордных $6,96 млрд.
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Всё это позволяет утверждать, что в первом квартале компоненты для ноутбуков обеспечили 35% всей выручки компании, а в клиентском сегменте эта доля и вовсе достигла 72%. Для компании, которая все последние годы стремилась снизить зависимость от рынка ПК, это не совсем хороший итог. С другой стороны, новое руководство Intel лояльнее относится к высокому спросу на ПК, рассчитывая неплохо заработать на данной тенденции.
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