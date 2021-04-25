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Ноутбуки принесли Intel более трети всей выручки в первом квартале

Настольные системы обеспечивают лишь треть выручки Intel в клиентском сегменте.
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Квартальный отчёт Intel по форме 10-Q продолжает раскрывать подробности о структуре доходов корпорации в минувшем квартале. Как известно из ранее опубликованной информации, в первом квартале компания отгрузила рекордное количество компонентов для ноутбуков (+54% к прошлому году), а выручка на данном направлении достигла рекордных $6,96 млрд.

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Источник изображения: Intel

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Всё это позволяет утверждать, что в первом квартале компоненты для ноутбуков обеспечили 35% всей выручки компании, а в клиентском сегменте эта доля и вовсе достигла 72%. Для компании, которая все последние годы стремилась снизить зависимость от рынка ПК, это не совсем хороший итог. С другой стороны, новое руководство Intel лояльнее относится к высокому спросу на ПК, рассчитывая неплохо заработать на данной тенденции.

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intel аналитика финансы ноутбуки
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