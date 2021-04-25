В конце января руководство AMD сделало прогноз, согласно которому по итогам года выручка компании может вырасти на 37%. За первый квартал компания будет отчитываться на грядущей неделе, этот прогноз может быть скорректирован в сторону увеличения. Как считают аналитики Bank of America, по итогам прошлого года выручка AMD без учёта сегмента игровых консолей выросла на 20%, и скромная динамика выручки Intel по итогам первого квартала позволяет предположить, что AMD и дальше будет наращивать выручку с опережением не только основного конкурента, но и всей отрасли.

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Источник изображения: Twitter, Lisa Su

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Эксперты Bank of America поясняют, что способность AMD увеличить выручку в этом году на 37% и более будет во многом определяться возможностью TSMC поставлять достаточное количество компонентов. Некоторые проблемы с этим наблюдались уже в прошлом полугодии, а сейчас ситуация только усугубилась. Остаётся рассчитывать на умение AMD договориться с TSMC о преференциях.

Авторы аналитической записки с оптимизмом смотрят на потенциал AMD, указывая на возможность роста курса акций компании до $100 за штуку. NVIDIA тоже числится среди фаворитов, для неё рост курса до $700 за акцию будет означать увеличение стоимости на 18% от текущего уровня.