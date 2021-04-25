DDR4-7200: новый рекорд разгона оперативной памяти
Процессорам Intel Rocket Lake-S удалось перехватить инициативу у своих предшественников в сфере экстремального разгона оперативной памяти. Это доказывается хотя бы свежим достижением из этой области. Тайваньский энтузиаст Toppc продемонстрировал способность модуля памяти марки HyperX Predator работать в режиме DDR4-7200 при значениях таймингов 58-63-63-63-2.
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В эксперименте также участвовали материнская плата MSI MEG Z590 UNIFY-X и инженерный образец процессора Intel Core i9-11900KF, который охлаждался жидким азотом. Впервые оперативной памяти типа DDR4 удалось преодолеть условный рубеж в 7200 МГц.
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