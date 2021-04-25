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DDR4-7200: новый рекорд разгона оперативной памяти

Rocket Lake-S продолжает расширять горизонты платформы.
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Процессорам Intel Rocket Lake-S удалось перехватить инициативу у своих предшественников в сфере экстремального разгона оперативной памяти. Это доказывается хотя бы свежим достижением из этой области. Тайваньский энтузиаст Toppc продемонстрировал способность модуля памяти марки HyperX Predator работать в режиме DDR4-7200 при значениях таймингов 58-63-63-63-2.

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Источник изображения: CPU-Z

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В эксперименте также участвовали материнская плата MSI MEG Z590 UNIFY-X и инженерный образец процессора Intel Core i9-11900KF, который охлаждался жидким азотом. Впервые оперативной памяти типа DDR4 удалось преодолеть условный рубеж в 7200 МГц.

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Теги

intel экстремальный разгон msi ddr4 rocket lake-s
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Выносите уже ddr4, интересно что там с ddr5 и ее таймингами/ латентностью и чьи чипы будут лучшими в плане разгона.
DDR4-7200: новый рекорд разгона оперативной памяти
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