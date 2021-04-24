Intel рассчитывает увеличить объёмы поставок компонентов для ПК на двузначное количество процентов
На квартальном отчётном мероприятии Intel глава компании Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) заявил, что не видит признаков ослабевания спроса на рынке ПК, а потому считает, что отрасль скоро сможет поставлять более 1 млн персональных компьютеров в день, как это наблюдалось несколько лет назад.
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Спрос на ПК продолжает оставаться очень высоким, как пояснили представители Intel в ходе квартального мероприятия, поэтому сама компания рассчитывает, что по итогам текущего года увеличит свои объёмы поставок на двузначное количество процентов. Концентрация выручки при этом придётся на первое полугодие, поскольку во второй половине года росту могут помешать дефицит и сокращение доходов Intel от поставок модемов и процессоров для нужд Apple. Последняя уже потребляет в сегменте ПК больше процессоров собственной разработки, чем компонентов Intel, как признался недавно Тим Кук (Tim Cook).
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