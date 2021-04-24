На квартальном отчётном мероприятии Intel глава компании Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) заявил, что не видит признаков ослабевания спроса на рынке ПК, а потому считает, что отрасль скоро сможет поставлять более 1 млн персональных компьютеров в день, как это наблюдалось несколько лет назад.

реклама

анонсы и реклама Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р RTX 3080 - смотри цену RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ RTX 6000 24Gb - альтернатива самым дорогим RTX 3000 Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Источник изображения: Intel

реклама

Спрос на ПК продолжает оставаться очень высоким, как пояснили представители Intel в ходе квартального мероприятия, поэтому сама компания рассчитывает, что по итогам текущего года увеличит свои объёмы поставок на двузначное количество процентов. Концентрация выручки при этом придётся на первое полугодие, поскольку во второй половине года росту могут помешать дефицит и сокращение доходов Intel от поставок модемов и процессоров для нужд Apple. Последняя уже потребляет в сегменте ПК больше процессоров собственной разработки, чем компонентов Intel, как признался недавно Тим Кук (Tim Cook).