Словенская компания EK Water Blocks готова начать продажи водоблоков EK-Quantum Magnitude sTRX4, оптимизированных для охлаждения процессоров AMD Ryzen Threadripper с архитектурой Zen 2. Казалось бы, как архитектура может влиять на специфику работы системы охлаждения? Словенские специалисты объясняют всё достаточно просто: эти процессоры имеют особенную компоновку чиплетов, а представленные водоблоки новой серии получили конструкцию, позволяющую повысить эффективность отвода тепла от всех восьми чиплетов с вычислительными ядрами.

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Источник изображения: EK Water Blocks

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В конструкции водоблока применяется специальная латунная вставка, оптимизирующая условия охлаждения за счёт концентрации потока жидкости на тех областях основания, которые контактируют с наиболее горячими точками на крышке теплораспределителя процессора.

Источник изображения: EK Water Blocks

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Водоблоки новой серии предлагаются в четырёх вариантах исполнения, два из которых предусматривают наличие управляемой подсветки типа D-RGB, состоящей из 44 независимых источников света.

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Источник изображения: EK Water Blocks

Цены на новые водоблоки для заказчиков из России начинаются с отметки 218,41 евро за самый простой вариант водоблока с медным основанием и тёмной крышкой. Самым дорогим вариантом является вариант водоблока за 268,82 евро, который полностью выполнен из никелированной меди.