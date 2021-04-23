На квартальном отчётном мероприятии Intel один из аналитиков попробовал уточнить у нового генерального директора Патрика Гелсингера (Patrick Gelsinger), намеревается ли компания раз в два с половиной года обеспечивать переход на новую литографическую ступень. Прямого ответа на этот вопрос не последовало, но Гелсингер заявил, что с появлением 7-нм продуктов Intel рассчитывает вернуть себе технологическое лидерство.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ Скидка 30% на топовую механику от XPG! 6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам

Источник изображения: Intel

реклама

Как Гелсингер пояснил позже, уже через пару недель специалисты Intel приступят к разработке 7-нм кристалла, который будет входить в состав клиентских процессоров Meteor Lake. Тем самым глава компании в очередной раз подтвердил, что эти процессоры будут иметь многокристальную компоновку, а вычислительные ядра расположатся на кристалле, который Intel будет выпускать по 7-нм технологии собственными силами.

Эксперты Bank of America уверенности руководства Intel по поводу превращения компании в успешного контрактного производителя чипов не разделяют. Эта затея весьма затратна, она не будет приносить Intel прибыль, поскольку маржинальность данного вида бизнеса довольно скромна. У Intel в этом виде бизнеса мало опыта, а конфликты интересов могут возникать на том этапе, когда придётся выпускать какие-то компоненты для прямых рыночных конкурентов.

Аналитики также разочарованы текущими финансовыми показателями Intel. Компания умудряется сокращать выручку в условиях, когда объёмы поставок ПК и затраты на развитие облачной инфраструктуры выросли на 14-15%. Авторы аналитической записки одобряют лишь готовность Intel бороться с дефицитом чипов в краткосрочной перспективе и помогать американским властям развивать национальную производственную экосистему. Только в этом году на строительство предприятий и их модернизацию Intel потратит $20 млрд.