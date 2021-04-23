Как недавно стало известно, новый глава Intel Патрик Гелсингер (Patrick Gelsinger) последний день месяца проведёт в Европе, чтобы встретиться с местными чиновниками и потенциальными клиентами, которые могли бы поручить компании контрактное производство своих изделий на предприятии, пусть ещё и не построенном. Место для его возведения Intel должна выбрать к весне следующего года.

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С подачи агентства Reuters становится понятно, с кем будет встречаться глава Intel в конце следующей недели во время своего визита в Европу. Комиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон (Thierry Breton) в один день проведёт переговоры и с Гелсингером, и с президентом европейского представительства TSMC Марией Марсед (Maria Marced). В последнем случае, правда, всё ограничится видеоконференцсвязью.

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Источник изображения: TSMC

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Информированные источники утверждают, что европейские власти больше хотели бы видеть в регионе предприятие TSMC, чем Intel, но если последняя компания полна решимости его построить, то первая таких намерений не демонстрирует. На недавней отчётной конференции глава тайваньского производителя вообще заявил, что не считает строительство предприятия в Европе целесообразным, хотя и не отрёкся от подобной идеи окончательно.