В следующем десятилетии у TSMC почти не останется конкурентов
Как сообщает Reuters со ссылкой на одного из чиновников тайваньского экономического блока Куна Мин-сина (Kung Ming-hsin), который одновременно занимает пост в совете директоров TSMC, нынешние темпы капиталовложений только увеличат отрыв тайваньских компаний от конкурентов к следующему десятилетию.
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Только до 2025 года тайваньские производители чипов намереваются вложить в основные средства не менее $107 млрд – из этой суммы $100 млрд приходятся на TSMC, которая контролирует половину мирового рынка услуг по контрактному производству чипов. Если эти планы удастся реализовать, то на Тайване верят, что у местных производителей почти не останется конкурентов. На амбиции Intel здесь смотрят снисходительно, поскольку местное правительство намеревается помочь TSMC освоить технологические нормы менее 1 нм.
Бояться перепроизводства при этом не стоит, как полагают в руководстве TSMC, ибо распространение сетей 5G, искусственного интеллекта и электромобилей легко покроет тот прирост производственных мощностей, который будет реализован компаниями в ближайшие годы.
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