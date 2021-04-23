На квартальной отчётной конференции Intel руководство компании сообщило, что во втором полугодии 10-нм продукция начнёт преобладать над 14-нм в количественном выражении. После задержки с освоением 10-нм технологии жизненный цикл 10-нм техпроцесса растянулся – даже представленные в прошлом месяце настольные процессоры Rocket Lake-S выпускаются по 14-нм технологии.

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Источник изображения: Intel

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Первенцами 10-нм поколения в настольном сегменте станут процессоры Alder Lake-S, которые Intel должна представить в следующем полугодии. В серверном сегменте недавно появились 10-нм процессоры Ice Lake-SP. Получается, что для Intel 14-нм технология постепенно начинает отходить на второй план, хотя это и произошло гораздо позже, чем планировалось изначально.