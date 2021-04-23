Новый генеральный директор Intel на отчётном мероприятии пытался воздерживаться от долгосрочных прогнозов, но счёл нужным отметить, что через пару недель специалисты компании приступят к разработке цифрового проекта 7-нм процессоров Meteor Lake, которые появятся в настольном и мобильном сегментах в 2023 году.

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Источник изображения: HPCWire

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В целом, представители Intel на мероприятии чаще упоминали о 7-нм техпроцессе либо в контексте готовности вернуть себе технологическое лидерство, либо в контексте увеличения расходов компании, связанных с освоением этого этапа литографии.