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Intel отгрузила рекордное количество мобильных процессоров в первом квартале

И Mobileye тоже продемонстрировала рекордную выручку.
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Компания Intel отчиталась о результатах первого квартала, сообщив о рекордном количестве отгруженных компонентов для ноутбуков: в натуральном выражении их количество выросло на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В целом на направлении клиентских устройств объёмы поставок компонентов марки выросли на 38%.

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Источник изображения: Intel

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Впрочем, в этой радостной статистике есть свои слабые места. Выручка в сегменте ноутбуков выросла всего на 20%, поскольку средняя цена реализации компонентов сократилась на 23%. Пандемия увеличила спрос на недорогие ноутбуки, поэтому объёмы поставок растут с опережением по отношению к выручке. Средняя цена реализации в настольном сегменте вообще снизилась на 5%, она выросла только последовательно, а объёмы поставок настольных компонентов в натуральном выражении вообще за год сократились на 19%. Выручка в настольном сегменте сократилась на 7%.

Источник изображения: Intel

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В целом, клиентское направление принесло Intel более $10 млрд выручки, руководство выражает надежду, что объёмы продаж ПК снова превысят миллион штук в день, а внушительный парк систем под управлением Windows в ходе очередной модернизации позволит компании заработать в этом сегменте. В серверном сегменте выручка Intel упала на 20%, и особых перспектив улучшения ситуации нет: расходы растут, а цены повысить не позволяет конкуренция со стороны AMD.

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