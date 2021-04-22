Интересной точкой зрения на перспективы развития авторынка делится со страниц ресурса Nikkei Asian Review Дзюн Сэки (Jun Seki), генеральный директор крупнейшего в мире производителя электромоторов Nidec. Поскольку бизнес этой японской компании имеет непосредственное отношение к созданию электромобилей, её глава довольно оптимистично оценивает те изменения, которые принесёт появление бюджетных моделей.

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Источник изображения: BBC

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По оценкам руководства Nidec, если сейчас весь мировой рынок демонстрирует спрос в объёме примерно 90 млн новых автомобилей ежегодно, то электромобили создадут дополнительный спрос в объёме от 100 до 200 млн штук. Примером успеха может служить быстро получивший известность недорогой электромобиль Wuling HongGuang Mini EV, который в Китае стоит менее $5000, и уже привлёк внимание тех покупателей, которые ранее вообще не могли позволить себе никакого транспортного средства.

Именно бюджетные электромобили, по мнению представителей Nidec, позволят расширить оборот авторынка до 200-300 млн машин в год. Конечно, производителям на пути к достижению подобных объёмов продаж предстоит устранить серьёзнейшее препятствие в виде высокой стоимости тяговых аккумуляторов. У современных электромобилей они отвечают за треть стоимости и половину массы. Чтобы опустить стоимость хранения 1 кВт·ч электроэнергии до уровня ниже $100, придётся напряжённо работать на протяжении нескольких лет и вкладывать огромные суммы.