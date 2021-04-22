Прошлогодняя засуха серьёзно истощила запасы воды в отдельных районах Тайваня, и местные фермеры уже посажены на «сухой паёк» с выплатой компенсаций за потерянный урожай, а подача воды в жилые и промышленные районы острова уже не первую неделю осуществляется по пять дней из семи. Издание Nikkei Asian Review сообщает, что TSMC собирается построить на юге острова новое предприятие по очистке сточных вод, которое начнёт работать к концу текущего года. Вторичное использование воды на производстве позволит сократить потребность окрестных предприятий TSMC в водных ресурсах. Кстати, здесь же строится и предприятие по выпуску 3-нм компонентов, так что очистные сооружения станут надёжным подспорьем в обеспечении бесперебойности деятельности профильного предприятия.

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Источник изображения: AFP/Jiji

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К 2024 году предприятие по очистке стоков сможет ежедневно направлять на вторичное использование по 67 тысяч тонн воды, оно будет обслуживать исключительно потребности TSMC. Сейчас все местные предприятия TSMC ежедневно потребляют по 156 тысяч тонн воды, поэтому доля вторично используемой воды достигнет приличного уровня. В 2019 году TSMC очистила 133,6 млн тонн воды, но лишь малая часть этого объёма смогла быть использована в литографическом производстве из-за высоких требований к степени очистки.

Пока местные власти собираются сохранить подачу воды по графику до конца мая, рассчитывая начать наполнение водохранилищ за счёт сезонных осадков. TSMC сообщает, что её производственная деятельность от этих ограничений существенно не пострадала. В целом, в качестве дополнительных мер предусматривается подвоз воды автоцистернами, бурение скважин и формирование локальных запасов в резервуарах. В северной части острова был проложен дополнительный водовод к промышленному району, в котором располагаются и предприятия TSMC.