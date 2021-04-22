Материнская компания SK hynix будет развивать контрактное производство
Сейчас производство передовых компонентов сосредоточено в руках нескольких компаний, и корпорация Intel за счёт развития своего контрактного бизнеса скоро надеется составить конкуренцию признанным лидерам в лице TSMC и Samsung Electronics. Второй по величине производитель оперативной памяти, корейская компания SK hynix, тоже вскоре может заняться расширением контрактного бизнеса, как сообщает издание Pulse News.
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Во всяком случае, руководство материнской компании SK Group вынашивает подобную идею. Пока 94% выручки SK hynix получает от выпуска микросхем памяти DRAM и NAND (в пропорции примерно два к одному), но этот производитель уже наладил выпуск контроллеров дисплея и силовых элементов для сторонних заказчиков. SK Group намеревается развивать этот вид деятельности и дальше – либо за счёт инвестиций в SK hynix, либо за счёт покупки профильных активов. Инвестиций, кстати, SK hynix и так сделала немало – в 2018 году она вложилась в активы Kioxia, а в ближайшее время потратит около $9 млрд на покупку китайского предприятия Intel по выпуску твердотельной памяти. Останутся ли у компании деньги на развитие контрактного бизнеса – большой вопрос.
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