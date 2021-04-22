Представители TSMC достаточно подробно рассказали на квартальном отчётном мероприятии о темпах экспансии 5-нм технологии. По итогам первого квартала соответствующая продукция принесла компании 14% выручки, а в следующем квартале эта доля дополнительно увеличится. По итогам всего года 5-нм изделия должны будут обеспечить 20% всей выручки TSMC.

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Издание DigiTimes сообщило, что с текущего квартала TSMC будет ежемесячно поставлять клиентам в среднем по 150 тысяч кремниевых пластин с 5-нм продукцией.

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Источник изображения: TSMC

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Чтобы понять, много это или мало, достаточно заглянуть в годовой отчёт TSMC. Там сказано, что за весь прошлый год компания обработала более 12 млн кремниевых пластин в эквиваленте типоразмера 300 мм. Получается, что сейчас компания ежемесячно выпускает не менее миллиона кремниевых пластин. Те самые 150 тысяч пластин с 5-нм продукцией как раз сформируют примерно 15% производственной программы компании, так что для относительно молодого техпроцесса это хороший показатель.