Правительство США готово принять программу стимулирования национальной полупроводниковой отрасли
Представители Конгресса США долгое время лоббировали утверждение программы по стимулированию развития в стране собственной цепочки поставок полупроводниковых компонентов, что подразумевало и расширение профильных производств. На строительство предприятий, которые смогли бы выпускать передовые компоненты, планировалось выделить от $37 до $50 млрд, дополнительные средства были предусмотрены на финансирование исследований и разработок в этой отрасли.
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Как отметило агентство Reuters, официальные представители Белого дома выразили готовность работать с законодателями над утверждением данной программы.
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Очевидно, какие-то положения программы и суммы, выделяемые под конкретные нужды, могут быть пересмотрены в процессе работы над законопроектом, но суть инициативы от этого вряд ли изменится. США постараются создать условия для снижения степени зависимости от других стран при производстве полупроводниковых компонентов. Идея уже нашла поддержку со стороны президента Джозефа Байдена (Joseph Biden).
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