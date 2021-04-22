В 1999 году Скотт Уоссон (Scott Wasson) основал сайт Tech Report, который долгие годы был источником популярных материалов из мира персональных компьютеров, но в 2015 году он решил покинуть этот информационный ресурс, чтобы сосредоточиться на работе в AMD. Там он работал до декабря 2020 года, а затем перешёл в Intel на должность руководителя по техническому маркетингу. Как признался со страниц Twitter сам Скотт, на новом месте работы он будет продвигать на рынок дискретные игровые видеокарты Intel, которые пока не представлены официально.

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Источник изображения: Tech Report

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Скотт Уоссон в своё время приложил руку и к созданию сайта Ars Technica, а публиковаться начал ещё во время обучения в колледже. Высшее образование Скотт получал в Гарвардском университете, после чего несколько лет работал системным администратором в различных организациях и компаниях. В компании AMD он тоже отвечал за маркетинг продуктов, поэтому деятельность по продвижению видеокарт на рынок ему знакома.