Foxconn: дефицит компонентов для ПК сохранится ещё год
Уже больше года планету терзает пандемия, а нормализации ситуации с поставками компьютерных комплектующих ещё придётся ждать очень долго, как пояснил глава совета директоров Foxconn Electronics Ян-Вэй Лю (Young-Wei Liu) со страниц ресурса DigiTimes. Рассчитывать на некоторое улучшение ситуации имеет смысл ко второму кварталу следующего года, как заявил руководитель Foxconn.
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Некоторые материалы, применяемые при производстве компонентов для ПК, придётся ожидать до года, поэтому стабилизация вряд ли наступит ранее второго квартала 2022 года. Усугубляется ситуация в отрасли и стремлением некоторых участников цепочка поставок закупаться сверх меры, увеличивая складские запасы в условиях неопределённости обозримого будущего.
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