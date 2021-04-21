Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Foxconn: дефицит компонентов для ПК сохранится ещё год

Заказы растянулись на этот же срок.
1
RTX 3060 - Ситилинк снижает цены
Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р
64 ядерный Ryzen Threadripper - 457 370 р

Уже больше года планету терзает пандемия, а нормализации ситуации с поставками компьютерных комплектующих ещё придётся ждать очень долго, как пояснил глава совета директоров Foxconn Electronics Ян-Вэй Лю (Young-Wei Liu) со страниц ресурса DigiTimes. Рассчитывать на некоторое улучшение ситуации имеет смысл ко второму кварталу следующего года, как заявил руководитель Foxconn.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
Скидка 30% на топовую механику от XPG!
6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Цена рухнула на порядок на RX 6700XT
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Источник изображения: Shutterstock

реклама

Некоторые материалы, применяемые при производстве компонентов для ПК, придётся ожидать до года, поэтому стабилизация вряд ли наступит ранее второго квартала 2022 года. Усугубляется ситуация в отрасли и стремлением некоторых участников цепочка поставок закупаться сверх меры, увеличивая складские запасы в условиях неопределённости обозримого будущего.

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

аналитика foxconn дефицит
предыдущая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Foxconn: дефицит компонентов для ПК сохранится ещё год
1
Основатель TSMC назвал Samsung достойным конкурентом
3
Чтобы увеличить долю на местном рынке до 20%, ASUS развернёт производство ПК в Индии
+
UMC может в следующем году поднять цены на свои услуги на 40%
1
Бюджет американской стройки Foxconn сдулся до $672 млн с $10 млрд
7
Производитель памяти Nanya Technology потратит на строительство нового предприятия $10 млрд
3

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 29
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 83
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 102
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 306
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 180
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
12 апреля 2021 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разбираемся, как работает Wi-Fi, почему не нужен мощный роутер и что реально влияет на работу сети
61
История обрушения цен на видеокарты в 2018 году или что нас ждет после майнинг бума 2021 года
99
Обзор и тестирование комплекта СВО EK-Quantum Power Kit D-RGB P240
31
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
10

Сейчас обсуждают

x.7
14:00
Только не надо мне эти сказки рассказывать, что ты такой сердобольный переживаешь за всех и за мир во всем мире. Тебя только твоя жопа волнует, а она горит в данный момент. И все. Весь твой понос толь...
История обрушения цен на видеокарты в 2018 году или что нас ждет после майнинг бума 2021 года
wwr222
13:56
Иди в лес защитничек Ничего.Жизнь вы лучше делаете...Нимб уже над головой имеешь? Лучше уж формулу объясни: 0*0=$$$
История обрушения цен на видеокарты в 2018 году или что нас ждет после майнинг бума 2021 года
Толик Смирнов
13:55
Да полюбас такая конструкция была сделана специально, чтобы вынудить менять старые PS5, на какие-нибудь PS5 slim или вообще на PS6.
Sony блокирует сетевые службы PlayStation 5 с севшей батарейкой, для замены требуется жидкий металл
Megard
13:53
А что жидкий метал на термопасту поменять то никак нельзя?
Sony блокирует сетевые службы PlayStation 5 с севшей батарейкой, для замены требуется жидкий металл
wwr222
13:51
Если ты считаешь,что тварями толстопузыми я назвал гаражных майнеров-ты ошибаешься.Они-гаражные короеды.Твари толстопузые-это крупные (вернее,"жирные") участники криптоидиотизма.Ваша пирамида рухнет,э...
История обрушения цен на видеокарты в 2018 году или что нас ждет после майнинг бума 2021 года
Сергей Свириденко
13:47
Ты дебил? Я тебя оскорблял? Твоя мамка мне дрочит... А на счёт зельды: если не играл, то ясен пень хорайзон тебе лучше будет! А по факту в нем нет ни повествования, ни супер нахваленной боёвки... Вдоб...
Sony раздаёт Horizon: Zero Dawn за бесплатно каждому желающему
linux4ever
13:46
Автор слово TLS выразил кучей предложений, выглядящих как пользователь описывает свою проблему.
Sony блокирует сетевые службы PlayStation 5 с севшей батарейкой, для замены требуется жидкий металл
wwr222
13:41
Мне уже надоело это объяснять.Сам додумай...
История обрушения цен на видеокарты в 2018 году или что нас ждет после майнинг бума 2021 года
wwr222
13:40
Большинство этих игр стали разрабатывать еще до шизофрении.Сворачивать разработку не выгодно.Поэтому игры доведут до потребителя(вернее,ПК потребителя).А вот будут ли новые делать при такой ситуации-е...
История обрушения цен на видеокарты в 2018 году или что нас ждет после майнинг бума 2021 года
Simon Crebbs
13:39
Поверь, когда случится Обвал, людям уже будет не до каких-то там видеокарточек. Я имею в виду не те 10% населения планеты, а нас, простых людей.
История обрушения цен на видеокарты в 2018 году или что нас ждет после майнинг бума 2021 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем