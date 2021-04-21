Официальные представители крупнейшего в мире контрактного производителя полупроводниковых компонентов, компании TSMC, не торопятся публично признавать неприятные для клиентов изменения в ценовой политике, но уже не скрывают, что в ближайшие годы затраты будут расти, а нормой прибыли компания поступиться не готова.

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Тайваньский сайт DigiTimes не отказывается от информационных атак на другого тайваньского контрактного производителя – UMC. Ещё с прошлого года регулярно сообщалось о повышении цен на услуги компании, а теперь источники утверждают, что в 2022 году цены могут вырасти на 40%.

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Источник изображения: TSMC

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Сейчас именно на профильном для UMC направлении деятельности сосредоточены самые востребованные услуги, подразумевающие изготовление автомобильных компонентов с использованием зрелых техпроцессов и кремниевых пластин типоразмера 200 мм, поэтому компания может без зазрения совести повышать цены на собственные услуги.