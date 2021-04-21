Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Бюджет американской стройки Foxconn сдулся до $672 млн с $10 млрд

То, что обещано Трампу, не является обязательным к исполнению.
+
RTX 3060 - Ситилинк снижает цены
Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р
64 ядерный Ryzen Threadripper - 457 370 р

Буквально в первые недели президентства Дональда Трампа тайваньская компания Foxconn заключила с властями штата Висконсин соглашение о строительстве предприятия по выпуску жидкокристаллических панелей, на которое планировалось потратить не менее $10 млрд и обеспечить работой 13 тысяч местных жителей. Как сообщает Reuters со ссылкой на заявления нового губернатора штата, теперь инвестиционная программа Foxconn радикальным образом пересмотрена.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
Скидка 30% на топовую механику от XPG!
6000р скидка на 1Tb SSD в Регарде
Цена рухнула на порядок на RX 6700XT
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Источник изображения: Reuters

реклама

Недостроенные корпуса предприятия будут использоваться для выпуска неких «ключевых компонентов информационной инфраструктуры США», и если судить по ранним сообщениям, то это будут серверные системы для Google. Общий объём инвестиций Foxconn сократит до $672 млн, если не считать тех $900 млн, что уже были вложены в экономику штата Висконсин в предыдущие годы. Компания уже обеспечила работой несколько сотен американцев, а всего их количество пока решено ограничить 1454 штатными единицами.

Американский бюджет снимает с себя обязательства в виде налоговых послаблений на сумму $2,85 млрд. Вместо этого Foxconn получит около $80 млн льгот, если за шесть последующих лет сможет реализовать намеченную программу как по инвестициям, так и по найму персонала. Будут ли мощности предприятия или окрестные площади использоваться для производства электромобилей, Foxconn пока не уточняет.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

foxconn сша
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

UMC может в следующем году поднять цены на свои услуги на 40%
+
Бюджет американской стройки Foxconn сдулся до $672 млн с $10 млрд
+
Производитель памяти Nanya Technology потратит на строительство нового предприятия $10 млрд
1
Скальпированный Intel Core i7-3770K обновил рекорд SuperPI 1M на частоте 7139 МГц
+
HWiNFO скоро обеспечит поддержку чипсетов для процессоров Intel Raptor Lake-S
1
Крупный автодилер предрекает сохранение дефицита чипов на протяжении года
1
Производитель оборудования ASML готовится отчитаться о рекордной выручке
2

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 29
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 83
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 102
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 306
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 180
Битва видеокарт: GeForce GTX 1080 VS Radeon RX Vega 64
12 апреля 2021 36

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Разбираемся, как работает Wi-Fi, почему не нужен мощный роутер и что реально влияет на работу сети
57
История обрушения цен на видеокарты в 2018 году или что нас ждет после майнинг бума 2021 года
32
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z590 Carbon EK X
21
Обзор и тестирование комплекта СВО EK-Quantum Power Kit D-RGB P240
30
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
1

Сейчас обсуждают

Тилька Шмидт
09:39
По сути геймеры сейчас на х+й ни кому не нужны! Я думаю что это еще не скоро закончиться, это не выгодно 3 сторонам, инвесторам(те кто свои бабки инвестирует в это), майнерам, и производителям майненг...
История обрушения цен на видеокарты в 2018 году или что нас ждет после майнинг бума 2021 года
h2o
09:31
на Redme 4 Pro (prime) с момента покупки ни разу никаких обновлений не прилетало.
Redmi Note 7, Redmi Note 8 Pro и ещё 27 смартфонов Xiaomi получат стабильную MIUI 12.5 в России
Vertiga120
09:31
К Декабрю 2022г может и купишь за 65, и то не факт.
История обрушения цен на видеокарты в 2018 году или что нас ждет после майнинг бума 2021 года
Правый пынеход
09:30
?
Крупный китайский производитель намерен выпустить специальную серию SSD для майнеров Chia Coin
Alex Calder
09:30
это был сарказм
История обрушения цен на видеокарты в 2018 году или что нас ждет после майнинг бума 2021 года
Иоанн Грозный
09:29
11 фпс на 3090 в 1440p, лучи это прорыв :D
The Medium: тестирование видеокарт NVIDIA Ampere и Turing с включенными RTX и DLSS 2.0
Виталий Shokerxxx
09:25
устарело давно уже нужно брать рязань https://technical.city/ru/cpu/Xeon-e5-2678-v3-protiv-Ryzen-5-3500
На Aliexpress подорожали некоторые популярные процессоры и матплаты
Ярослав Богомолов
09:21
Мертвая?) Оно считается лучшей игрой по вселенной Star Wars за все время. 93 из 100 на Metacritic.
Ремейк Star Wars: Knights of the Old Republic разрабатывает студия, ранее выпустившая проект на мобильных платформах
wwr222
09:21
Иди в лес со своими ссылочками.Точно так же утырки в 90-е рассуждали,когда воровали все,что под руку попадалось.
История обрушения цен на видеокарты в 2018 году или что нас ждет после майнинг бума 2021 года
Елисей Творимиров
09:21
Все, включая производителей говорят что даже близко не ждите в этом году ничего, ибо дефицит полупроводников только начался и всё они уже поднимают цены, но попугай предлагает его скринить и верить ...
История обрушения цен на видеокарты в 2018 году или что нас ждет после майнинг бума 2021 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем