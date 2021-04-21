Буквально в первые недели президентства Дональда Трампа тайваньская компания Foxconn заключила с властями штата Висконсин соглашение о строительстве предприятия по выпуску жидкокристаллических панелей, на которое планировалось потратить не менее $10 млрд и обеспечить работой 13 тысяч местных жителей. Как сообщает Reuters со ссылкой на заявления нового губернатора штата, теперь инвестиционная программа Foxconn радикальным образом пересмотрена.

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Источник изображения: Reuters

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Недостроенные корпуса предприятия будут использоваться для выпуска неких «ключевых компонентов информационной инфраструктуры США», и если судить по ранним сообщениям, то это будут серверные системы для Google. Общий объём инвестиций Foxconn сократит до $672 млн, если не считать тех $900 млн, что уже были вложены в экономику штата Висконсин в предыдущие годы. Компания уже обеспечила работой несколько сотен американцев, а всего их количество пока решено ограничить 1454 штатными единицами.

Американский бюджет снимает с себя обязательства в виде налоговых послаблений на сумму $2,85 млрд. Вместо этого Foxconn получит около $80 млн льгот, если за шесть последующих лет сможет реализовать намеченную программу как по инвестициям, так и по найму персонала. Будут ли мощности предприятия или окрестные площади использоваться для производства электромобилей, Foxconn пока не уточняет.