Агентство Reuters сообщает, что для холдинга ASML из Нидерландов сложившая рыночная конъюнктура окажется в целом благоприятной, поскольку эта компания является одним из ведущих поставщиков литографического оборудования. Аналитики ожидают, что по итогам первого квартала выручка ASML достигнет рекордных 4,02 млрд евро, а прибыль до уплаты налогов составит 1,25 млрд евро. Эта не самая известная компания может похвастать величиной капитализации в 218 млрд евро, что делает её самой крупной в регионе.

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Источник изображения: ASML

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Китай по итогам первого квартала может стать для ASML третьим по важности направлением экспорта с долей выручки на уровне 17%. На первом месте расположится Тайвань, на втором – Южная Корея. Из-за американских санкций и специфики спроса ASML поставляет в Китай не самое передовое оборудование, но это компенсируется крупными суммами, которые местные покупатели тратят в рамках контрактов с этой компанией.