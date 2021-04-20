Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

Производитель оборудования ASML готовится отчитаться о рекордной выручке

Кому война, а кому и мать родная.
+
RTX 3060 - Ситилинк снижает цены
Необычная RTX 3090 стоит дороже 300 000р
48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня

Агентство Reuters сообщает, что для холдинга ASML из Нидерландов сложившая рыночная конъюнктура окажется в целом благоприятной, поскольку эта компания является одним из ведущих поставщиков литографического оборудования. Аналитики ожидают, что по итогам первого квартала выручка ASML достигнет рекордных 4,02 млрд евро, а прибыль до уплаты налогов составит 1,25 млрд евро. Эта не самая известная компания может похвастать величиной капитализации в 218 млрд евро, что делает её самой крупной в регионе.

реклама

анонсы и реклама
RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru
RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ
MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену
Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк
Скидка 30% на топовую механику от XPG!
Цена рухнула на порядок на RX 6700XT
Rocket Lake в Compeo.ru
Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде
Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам
75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Источник изображения: ASML

реклама

Китай по итогам первого квартала может стать для ASML третьим по важности направлением экспорта с долей выручки на уровне 17%. На первом месте расположится Тайвань, на втором – Южная Корея. Из-за американских санкций и специфики спроса ASML поставляет в Китай не самое передовое оборудование, но это компенсируется крупными суммами, которые местные покупатели тратят в рамках контрактов с этой компанией.

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

финансы литографическое производство полупроводники asml
предыдущая новость
следующая новость

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Крупный автодилер предрекает сохранение дефицита чипов на протяжении года
+
Производитель оборудования ASML готовится отчитаться о рекордной выручке
+
Intel Core i9-11900KF на частоте 7125 МГц взял реванш в SuperPI 32M
+
В этом квартале спрос превысит предложение ноутбуков на 50%
6
За последние десять лет стоимость изготовления полупроводниковых компонентов снизилась всего на 23%
3
Цифровой двойник планеты позволит предсказывать погоду с точностью до метра
12
Основатель NVIDIA не сомневается, что сделка с Arm будет одобрена в 2022 году
+

Интересные материалы

Игровой компьютер до 90 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
11 апреля 2021 29
Тестируем процессор Intel Core i5-11400
10 апреля 2021 83
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
15 апреля 2021 102
Тестируем процессор Intel Core i7-11700K
8 апреля 2021 306
Тестируем процессоры Intel и AMD двух последних поколений
12 апреля 2021 179
Топ лучших процессоров для игрового компьютера, стоимостью до 35 тысяч рублей: апрель 2021
14 апреля 2021 75

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Проверенные и рабочие способы восстановить Windows 10 при появлении ошибок, BSOD и сбоев
35
Разбираемся, как работает Wi-Fi, почему не нужен мощный роутер и что реально влияет на работу сети
42
Ждать дальше новые видеокарты по нормальным ценам бессмысленно – подбираем б/у игровую видеокарту
126
Игровой компьютер до 100 тысяч рублей: апрель 2021 – выбор лучших связок видеокарт и процессоров
16
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG Z590 Carbon EK X
21
Проверяем энергопотребление в MSI Kombustor (крутим "бублики")
46
Обзор и тестирование комплекта СВО EK-Quantum Power Kit D-RGB P240
20

Сейчас обсуждают

hiveliberty
18:29
Пока меня :D
В новой версии AMD Radeon Adrenalin улучшили Boost и добавили возможность минимальной установки
Чай с лимончиком
18:29
Сразу видно пользователя nvidia, этой действительно бесполезной "фиче" уже года 2 или 3. :)
В новой версии AMD Radeon Adrenalin улучшили Boost и добавили возможность минимальной установки
Александр Варламов
18:27
Мозгов не хватило у автора проанализировать сразу видно так лишь бы ляпнуть. Я почему то подумал что как то совпало увеличение доходности и отключение Китае ну и само собой при таком падении создалас...
Падение стоимости Эфириума ощутимо повысило доходы майнеров уменьшив количество ферм на 8%
Bare_Metal
18:21
говнокодеры-недокодеры минусят, засранцы )). Вы на C писать умеете, с zero runtime? Нет? Значит вы не программисты )))
Microsoft Visual Studio 2022 становится 64-разрядным
Пузо
18:20
Можно признать независимость айнов и обозначить на наших картах остров Хоккайдо как их территорию, да. Или отозвать признание независимости США и обозначить их территорию как колониальных территории б...
Google готовы признать Курильские острова территорией России
Roadrunneer
18:15
И да. Страна катится в Ад. Но вряд ли от ошибок при печати
Разбираемся, как работает Wi-Fi, почему не нужен мощный роутер и что реально влияет на работу сети
Bare_Metal
18:15
Надо быть отбитым, чтобы взять керогаз 10850к вместо шикарного и холодного 5800х.
8-ядерные процессоры Intel Core i7 десятого поколения подешевели на 110-280 долларов
Roadrunneer
18:14
Как же я ещё по земле хожу в свои 41)Коллега , когда печатаешь на ходу с телефона -ошибки возможны. С профессией и образованием у меня все ок. Дипломы выкладывать не буду -просто поверьте на слово.
Разбираемся, как работает Wi-Fi, почему не нужен мощный роутер и что реально влияет на работу сети
Иван Романов
18:13
сегодня удалил этот шлак и перекрестился.. теперь ток в ужасных снах будет-" попадание в гуслю"
В онлайн-игре World of Tanks официально вводится техника под управлением ИИ
VRoman
18:13
Не понятно стоимость чего именно? Стоимость чипа в пересчёте на 1 кв.мм? Или одного процессора в среднем?
За последние десять лет стоимость изготовления полупроводниковых компонентов снизилась всего на 23%
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем