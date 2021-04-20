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В этом квартале спрос превысит предложение ноутбуков на 50%

Ситуация усугубляется дефицитом контроллеров для SSD.
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Как отмечает издание DigiTimes, во втором квартале контрактные производители ноутбуков столкнулись с очередной проблемой, имеющей отношение к дефициту компонентов. Контроллеры для твердотельных накопителей, применяемых во многих ноутбуках, оказались в дефиците, а потому даже при наличии микросхем памяти ими нельзя оснастить полноценно функционирующий ноутбук или хромбук.

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Источник изображения: Pinterest

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В результате объёмы поставок ноутбуков будут в текущем квартале отставать от потребности рынка на 30-50%, и говорить о нормализации ситуации не придётся. Особенно сильно пострадают так называемые хромбуки, оснащаемые памятью типа eMMC и предназначаемые преимущественно для нужд учащихся. Очередная волна самоизоляции сохраняет спрос на ученические ноутбуки на высоком уровне, а производители не могут справиться с хаосом, который царит в полупроводниковой отрасли.

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Теги

полупроводники ssd твердотельные накопители ноутбуки дефицит
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