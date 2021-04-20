Как отмечает издание DigiTimes, во втором квартале контрактные производители ноутбуков столкнулись с очередной проблемой, имеющей отношение к дефициту компонентов. Контроллеры для твердотельных накопителей, применяемых во многих ноутбуках, оказались в дефиците, а потому даже при наличии микросхем памяти ими нельзя оснастить полноценно функционирующий ноутбук или хромбук.

реклама

анонсы и реклама RTX 3060 дешевле всего в Compeo.ru RTX 3060 в Регарде - смотри цену СИДЯ MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк Скидка 30% на топовую механику от XPG! Цена рухнула на порядок на RX 6700XT Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Источник изображения: Pinterest

реклама

В результате объёмы поставок ноутбуков будут в текущем квартале отставать от потребности рынка на 30-50%, и говорить о нормализации ситуации не придётся. Особенно сильно пострадают так называемые хромбуки, оснащаемые памятью типа eMMC и предназначаемые преимущественно для нужд учащихся. Очередная волна самоизоляции сохраняет спрос на ученические ноутбуки на высоком уровне, а производители не могут справиться с хаосом, который царит в полупроводниковой отрасли.