Компания Intel на этой неделе опубликовала отчёт о своём влиянии на экономику США в 2019 году, и среди данным по количеству сотрудников в отдельных штатах затерялась интересная информация о динамике снижения стоимости производства полупроводниковых компонентов в соответствии с так называемым законом Мура.

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Источник изображения: Intel

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Согласно данным сторонних исследований, до 2010 года плотность размещения транзисторов для компонентов Intel росла ежегодно примерно на 40%, но в первой половине позапрошлого десятилетия эта скорость упала в два раза. С 2010 по 2017 годы показатель вырос до 25% в год, а потом компания просто перестала публиковать статистику.

Источник изображения: Intel

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Сама Intel на базе этих данных определила, что за период с 1984 по 2019 годы стоимость изготовления полупроводниковых изделий снизилась на 74%. При этом на участке до 2010 года включительно она сократилась на 65%, а вот с 2010 по 2019 годы она уменьшилась всего на 23%. Новые техпроцессы требуют более высоких затрат, а прогресс в увеличении плотности размещения транзисторов замедляется.