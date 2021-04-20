Глава NVIDIA убеждён, что с дефицитом компонентов будет покончено через пару лет
Основатель NVIDIA в этом месяце продвигал свои идеи не только с трибуны GTC и последовавшего за церемонией открытия мероприятия для инвесторов, но и в рамках обширного интервью, стенограмму которого опубликовал ресурс Venture Beat. Один из вопросов касался возникшего дефицита чипов, и к нему глава компании призвал подходить с учётом разных факторов.
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По словам генерального директора NVIDIA, пандемия нарушила цепочки поставок, но автомобильной промышленности нужно двигаться по пути интеграции функций компонентов, уменьшая их среднее количество в пересчёте на один автомобиль. В будущем, по мнению Дженсена Хуана (Jen-Hsun Huang), часть вычислительной нагрузки перенесётся в облако, поскольку серверные системы не имеют тех ограничений по энергопотреблению или площади кристалла, которые присущи автомобильным компонентам.
Отвечая непосредственно на вопрос о дефиците чипов, он отметил, что ведущие компании мира уже осознают масштабы проблемы, и достаточные производственные мощности будут введены в строй. Через пару лет никто и не вспомнит о дефиците полупроводниковых компонентов, как убеждён глава компании.
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