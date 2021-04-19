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Американское предприятие TSMC сможет обслуживать клиентов из любых стран

Но на первом этапе объёмы производства будут скромными.
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На отчётном квартальном мероприятии руководство TSMC по просьбе аналитиков освежило информацию о планах компании по строительству предприятия в Аризоне. В 2024 году производство 5-нм продукции начнётся в количестве около 20 тысяч кремниевых пластин в месяц. В дальнейшем, как поясняют представители TSMC, объёмы производства могут быть увеличены, но компания не поясняет, в какие сроки на территории США будет освоен выпуск более прогрессивных с точки зрения литографии компонентов.

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Источник изображения: TSMC

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Глава компании TSMC Си-Си Вэй (C.C. Wei) пояснил, что новое предприятие в США сможет обслуживать клиентов со всего мира, и здесь нет какой-то исключительной ориентации на нужды американских заказчиков. Впрочем, здесь наверняка следует учитывать позицию американских властей, ведь если те предоставят TSMC какие-то субсидии, то наверняка в обмен захотят получить право распределять приоритеты в заказах с учётом национальных интересов.

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Теги

литографическое производство полупроводники tsmc сша
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