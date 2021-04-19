На недавнем квартальном отчётном мероприятии TSMC немалая часть вопросов была посвящена намерениям компании потратить $100 млрд за три года на расширение производственных мощностей. Представителям компании, в частности, пришлось разъяснить, что эта сумма уже включает запланированные на этот год $30 млрд, а расходы на исследования и разработки в этот бюджет не войдут. Другими словами, все $100 млрд в ближайшие три года будут потрачены на стройку новых и технологическое перевооружение имеющихся производств.

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Источник изображения: TSMC

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При этом TSMC не сомневается, что поставщики оборудования смогут обеспечить подобные темпы роста бизнеса самой компании. Предварительные договорённости с ними уже достигнуты. До десяти процентов капитальных затрат TSMC собирается направить на расширение объёмов производства с использованием зрелых литографических технологий. Какая часть продукции при этом будет использовать кремниевые пластины типоразмера 200 мм, представители компании уточнять отказались.