TSMC утверждает, что рынок криптовалют стал более зрелым за последние три года
На прошедшем квартальном мероприятии TSMC аналитики попытались вытянуть из руководства компании признания по поводу доли «криптовалютчиков» в выручке компании, но генеральный директор Си-Си Вэй (C.C. Wei) только отметил, что интерес к передовым литографическим технологиям высок и среди участников криптовалютного рынка.
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Глава TSMC тут же добавил, что криптовалютный рынок (с точки зрения майнинга) сейчас находится в более зрелом состоянии по сравнению с ситуацией двух- или трёхлетней давности, но при этом продолжает оставаться волатильным. Другими словами, ему присущи высокие амплитуды колебаний спроса и курсов. Данное обстоятельство не вынудит TSMC отказаться от плотного сотрудничества с клиентами, работающими в сфере криптовалют и их майнинга, как добавил Си-Си Вэй.
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