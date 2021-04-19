Тайваньская пресса регулярно сообщает о намерениях TSMC поднять цены на свои услуги, но представителям компании до сих пор удавалось опровергать подобные слухи. Пожалуй, официальная позиция руководства дрогнула только на минувшем квартальном мероприятии, где генеральный директор Си-Си Вэй (C.C. Wei) прозрачно намекнул, что затраты по мере освоения более прогрессивных литографических технологий вырастут, да и рекордно высокие темпы расширения производства требуют серьёзных инвестиций. Напрямую вопрос ценовой политики глава TSMC комментировать отказался, но сослался на приоритет долгосрочного сотрудничества с клиентами, которое подразумевает предсказуемость и стабильность цен.

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Источник изображения: TSMC

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Финансовый директор TSMC был более откровенен с аналитиками. Он повторил вслед за своим шефом тезис о растущих расходах, а затем заверил, что компания будет поддерживать норму прибыли на уровне выше 50%. Конечно, этого можно добиться не только повышением цен, но и оптимизацией затрат, но фраза про «укрепление цен» в комментариях Уэнделла Хуана (Wendell Huang) прозвучала.