На квартальном отчётном мероприятии TSMC аналитик Credit Suisse Рэнди Абрамс (Randy Abrams) хоть и вызвал недовольство руководства компании своей попыткой спрятать внутри одного вопроса сразу четыре, лаконичные ответы получил по всем затронутым темам.

реклама

анонсы и реклама 48Gb RTX 8000 - не такая дорогая на сегодня MSI 3080 в Ситилинке - смотри цену Еще одна RTX 3080 пришла в Ситилинк Скидка 30% на топовую механику от XPG! Цена рухнула на порядок на RX 6700XT Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 75" LG IPS за 4 352 000р - смотри характеристики

Источник изображения: TSMC

реклама

Некоторые из них касались расширения географического присутствия TSMC, которая пока что сосредоточила производство на Тайване. Генеральный директор компании Си-Си Вэй (C.C. Wei) начал с напоминания о том, что TSMC – это компания мирового масштаба, у которой есть представительства на Тайване, в США, Китае и Сингапуре. В штате Вашингтон у TSMC с 1996 года действует предприятие, обслуживающее потребности местных клиентов. Готовящееся к постройке в штате Аризона второе предприятие просто станет более современным и более крупным.

Планов по строительству предприятия в Европе у TSMC нет, хотя саму вероятность его появления в этом регионе руководство компании не исключает. По словам главы TSMC, клиентам важнее не географическое положение производства, а уровень его технологического развития и эффективности. Основная часть производственных мощностей и исследовательских центров TSMC всегда будет находиться на Тайване, как резюмировал генеральный директор компании.