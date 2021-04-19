У TSMC пока нет намерений строить предприятие в Европе
На квартальном отчётном мероприятии TSMC аналитик Credit Suisse Рэнди Абрамс (Randy Abrams) хоть и вызвал недовольство руководства компании своей попыткой спрятать внутри одного вопроса сразу четыре, лаконичные ответы получил по всем затронутым темам.
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Некоторые из них касались расширения географического присутствия TSMC, которая пока что сосредоточила производство на Тайване. Генеральный директор компании Си-Си Вэй (C.C. Wei) начал с напоминания о том, что TSMC – это компания мирового масштаба, у которой есть представительства на Тайване, в США, Китае и Сингапуре. В штате Вашингтон у TSMC с 1996 года действует предприятие, обслуживающее потребности местных клиентов. Готовящееся к постройке в штате Аризона второе предприятие просто станет более современным и более крупным.
Планов по строительству предприятия в Европе у TSMC нет, хотя саму вероятность его появления в этом регионе руководство компании не исключает. По словам главы TSMC, клиентам важнее не географическое положение производства, а уровень его технологического развития и эффективности. Основная часть производственных мощностей и исследовательских центров TSMC всегда будет находиться на Тайване, как резюмировал генеральный директор компании.
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