Intel Core i9-11900K дважды за день обновил мировой рекорд SuperPI 32M
Возможно, Голливуд когда-нибудь возьмётся создать остросюжетный фильм, в котором от скорости расчёта числа «пи» будет зависеть судьба планеты, и главным героем в этом блокбастере станет оверклокер. Пока же сторонникам экстремального разгона приходится молча соперничать друг с другом в профильной дисциплине. За минувшие сутки лидер рейтинга SuperPI 32M менялся дважды, на момент подготовки новости к публикации чемпионом в указанной дисциплине являлся южнокорейский энтузиаст Safedisk.
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Ему удалось при помощи жидкого азота поднять частоту процессора Intel Core i9-11900K до 7128 МГц, сохранив активность лишь четырёх ядер без Hyper-Threading.
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Выполнить расчёт числа «пи» с точностью до 32 млн знаков после запятой при помощи этого процессора удалось за 3 минуты 39,453 секунды, и это новый абсолютный мировой рекорд. Шведский энтузиаст Rauf уступил сопернику каких-то 0,125 секунды, но ему пришлось довольствоваться вторым местом и процессором Core i9-11900KF.
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