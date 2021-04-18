Новый глава Intel уже дал понять, что компания намеревается стать крупным контрактным производителем полупроводниковых компонентов, и эта идея не лишена экономического смысла – так проще оправдать растущие затраты на освоение новых технологий. К тому же, в условиях глобального дефицита производственных мощностей Intel может в ближайшие годы заработать на профильных услугах приличные деньги.

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Когда на квартальном отчётном мероприятии Си-Си Вэя (C.C. Wei) спросили, изменится ли отношение TSMC к Intel после принятых последней из компаний решений, тот подчеркнул, что даже если обе компании будут в чём-то конкурировать друг с другом, Intel для TSMC останется одним из важных клиентов.

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Источник изображения: TSMC

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Программу строительства новых производственных линий TSMC выстраивает, опираясь на долгосрочные прогнозы, поэтому и сотрудничество с Intel будет многолетним. Напомним, процессорный гигант недавно решил доверять TSMC производство некоторых компонентов высокопроизводительных решений, хотя ранее всё ограничивалось продукцией, не требующей использования передовой литографии – типа чипсетов, модемов и программируемых матриц.

TSMC, как подчеркнул глава компании, дорожит доверием клиентов, и отсутствие у неё планов по выпуску собственных продуктов долгие годы являлось залогом этих доверительных отношений. Стоит учесть, правда, что TSMC намеревается развивать услуги по упаковке чипов, но они сконцентрируются на сложных пространственных решениях.