TSMC рассчитывает в ближайшие пять лет увеличивать выручку на 10-15% ежегодно
Законы жанра таковы, что выброшенную на берег тушу квартального отчёта TSMC все участники пищевой информационной цепочки должны обглодать до основания, прежде чем переключатся на другие поводы. Генеральный директор компании Си-Си Вэй (C.C. Wei) выразил надежду, что в период до 2025 года выручка TSMC будет в среднем увеличиваться на 10-15% в год. Как уже отмечалось, по итогам текущего года TSMC рассчитывает на рост выручки на 20%.
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Из тех $30 млрд, что будут выделены на капитальные затраты в текущем году, 80% компания направит на освоение техпроцессов с нормами 7 нм, 5 нм и 3 нм. Ещё 10% затрат будет направлено на совершенствование технологий упаковки компонентов и изготовление фотомасок, оставшиеся 10% достанутся специализированным литографическим технологиям. Всего за три года TSMC рассчитывает выделить на строительство новых предприятий и освоение передовой литографии не менее $100 млрд.
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