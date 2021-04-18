Законы жанра таковы, что выброшенную на берег тушу квартального отчёта TSMC все участники пищевой информационной цепочки должны обглодать до основания, прежде чем переключатся на другие поводы. Генеральный директор компании Си-Си Вэй (C.C. Wei) выразил надежду, что в период до 2025 года выручка TSMC будет в среднем увеличиваться на 10-15% в год. Как уже отмечалось, по итогам текущего года TSMC рассчитывает на рост выручки на 20%.

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Источник изображения: TSMC

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Из тех $30 млрд, что будут выделены на капитальные затраты в текущем году, 80% компания направит на освоение техпроцессов с нормами 7 нм, 5 нм и 3 нм. Ещё 10% затрат будет направлено на совершенствование технологий упаковки компонентов и изготовление фотомасок, оставшиеся 10% достанутся специализированным литографическим технологиям. Всего за три года TSMC рассчитывает выделить на строительство новых предприятий и освоение передовой литографии не менее $100 млрд.