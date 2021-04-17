Пока новостные ресурсы всех мастей по пятнадцать раз перепечатывали заявления руководства TSMC по поводу сохранения дефицита чипов до 2022 года, в тексте стенограммы с квартальной отчётной конференции скрывалась другая информация, имеющая отношение к способности компании стабильно работать в текущих непростых условиях.

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Источник изображения: Gismeteo

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Если быть точнее, представители TSMC сочли нужным рассказать об отсутствии влияния ограничений по водоснабжению на Тайване из-за беспрецедентной засухи на функционирование собственных предприятий. Система управления рисками, по словам руководства TSMC, давно учитывает данный фактор, и все необходимые меры для борьбы с его влиянием предпринимаются.

TSMC продолжит согласовывать свои действия с правительством Тайваня, чтобы минимизировать влияние засухи на производство чипов. Как уже отмечалось ранее, к пострадавшим районам был проложен новый водовод с северной части острова, недалеко от места концентрации предприятий TSMC была введена в строй новая опреснительная станция. Возможность бурения скважин тоже изучается, да и повторному использованию водных ресурсов уделяется самое пристальное внимание. Компания до 66% потребляемой воды использует повторно после очистки.