Пока власти США, Европы и Китая размахивают шашками, призывая снизить технологическую зависимость от Тайваня, некоторые скептики со страниц сайта Nikkei Asian Review рассказывают о возможных последствиях резкой экспансии полупроводниковых производств.

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Источник изображения: AP

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Идея, которая сейчас завладела умами политических лидеров США – создание национальной инфраструктуры по производству полупроводниковых компонентов. Страна продолжает оставаться одним из лидирующих экспортёров полупроводниковой продукции, но здесь она только разрабатывается, а выпускается преимущественно на Тайване. Американские поставщики литографического оборудования и программных средств разработки тоже остаются мировыми лидерами, но теперь власти США нацелены на воссоздание полного цикла производства, который бы исключал зависимость от других стран.

Если США, Китай и Европа бросятся высокими темпами развивать собственную производственную инфраструктуру, то рано или поздно экономический спад окажет отрезвляющее воздействие на эти амбиции. Примером может служить мировой кризис 2008 года, когда степень загрузки производственных мощностей за пару лет скатилась с 90 до 57%. Владельцы бизнеса вынуждены нести какие-то постоянные затраты, которые не зависят от объёмов выпуска продукции, и если степень загрузки конвейера ниже определённого уровня, они начинают нести убытки. Собственно, на рынке памяти цикличность выражена гораздо сильнее, именно поэтому Samsung Electronics уже не первый год старается снизить свою зависимость от этого сегмента.

Кстати, для американцев это не первая попытка вернуть полупроводниковой отрасли страны былое величие. В начале восьмидесятых годов США потеряли 19% рынка в пользу японских производителей, и тогда в 1986 году им пришлось разработать и принять внешнеторговое соглашение с Японией, которое лишь к 1997 году позволило вернуть утраченные позиции. Вот и сейчас прогресс не будет быстрым, а если ситуацию усугубит новый экономический кризис с падением спроса, то некоторым компаниям не поздоровится.