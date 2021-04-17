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LGA 1700 принесёт изменения всех трёх измерений в системе крепления охладителя

Об этом можно судить по итогам небольшого перемещения в четвёртом измерении.
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Общее представление о габаритных размерах процессоров Intel в исполнении LGA 1700, которое дебютирует одновременно с семейством Alder Lake-S во втором полугодии, у наших постоянных читателей уже есть. Даже само изменение цифрового индекса с 1200 на 1700 указывает, что количество контактных площадок на подложке процессора увеличилось на 500 штук.

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Популярный японский блогер теперь приводит фотографии набора креплений для системы охлаждения известной марки, который уже адаптирован к платформе LGA 1700. Расстояние между отверстиями по периметру процессорного разъёма увеличилось с 75 до 78 мм.

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Источник изображения: Twitter, Momomo_us

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Высота, на которую основание системы охлаждения должно отдалиться от крышки процессора, напротив, уменьшилась на 0,8 мм.

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Источник изображения: Twitter, Momomo_us

Словом, изменения достаточно серьёзные, чтобы потребовать применения нового набора креплений. Как всегда, часть производителей систем охлаждения будет предлагать такие наборы бесплатно при наличии у пользователя документов, подтверждающих приобретение процессора в исполнении LGA 1700 или совместимой материнской платы. Прочие предложат наборы креплений за дополнительную плату. Новые партии популярных кулеров обзаведутся адаптированными креплениями с завода.

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Теги

intel охлаждение процессора lga 1200 alder lake alder lake-s lga 1700
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