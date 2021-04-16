TSMC может поднять цены на продукцию, выпускаемую по зрелым техпроцессам
Тайваньские средства массовой информации – большие мастера рассказывать о грядущих повышениях цен на услуги контрактных производителей полупроводниковой продукции. В некоторых случаях клиенты профильных компаний сами предлагают больше денег за приоритетное выполнение их заказов, поэтому процесс роста цен стимулируется обеими сторонами.
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Как отмечает DigiTimes в новой публикации, отраслевые источники сообщили о росте цен на услуги TSMC, связанные со зрелыми технологическими процессами. Как показал вчерашний квартальный отчёт, выручка TSMC только на 49% зависит от технологий с нормами 7 нм и 5 нм, а остальную сумму формируют заказы, подразумевающие использование более зрелых технологий.
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Из-за данного роста цен на услуги TSMC, по словам источника, подорожают некоторые компоненты – например, драйверы ЖК-дисплеев, которые остаются дефицитным товаром уже несколько месяцев подряд. Производители не торопятся вкладывать деньги в расширение мощностей, использующих старые техпроцессы, поскольку спрос рано или поздно стабилизируется, и оправдать инвестиции станет очень сложно.
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