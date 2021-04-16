TSMC по итогам года увеличит свою долю на рынке
На этой неделе компания TSMC не только увеличила сумму капитальных затрат на текущий год до $30 млрд, но и подняла прогноз по приросту годовой выручки до 20%. Спрос на услуги компании зашкаливает, и она старается наращивать объёмы производства, что вполне закономерно. Как заявили накануне аналитики TrendForce, по итогам текущего года выручка всех контрактных производителей полупроводниковых компонентов в мире вырастет на 11% до рекордных $94,6 млрд.
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Непосредственно компания TSMC свою долю на мировом рынке профильных услуг увеличит с 54 до 55%, а доля Тайваня среди других регионов вырастет с 63 до 65%. Что характерно, из других компаний на увеличение доли никто не претендует, а китайская SMIC будет вынуждена из-за санкционных ограничений США сократить свою долю с 5 до 4%.
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