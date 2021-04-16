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TSMC по итогам года увеличит свою долю на рынке

А вот SMIC уменьшит свою долю и подорвёт позиции Китая.
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На этой неделе компания TSMC не только увеличила сумму капитальных затрат на текущий год до $30 млрд, но и подняла прогноз по приросту годовой выручки до 20%. Спрос на услуги компании зашкаливает, и она старается наращивать объёмы производства, что вполне закономерно. Как заявили накануне аналитики TrendForce, по итогам текущего года выручка всех контрактных производителей полупроводниковых компонентов в мире вырастет на 11% до рекордных $94,6 млрд.

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Источник изображения: TrendForce

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Непосредственно компания TSMC свою долю на мировом рынке профильных услуг увеличит с 54 до 55%, а доля Тайваня среди других регионов вырастет с 63 до 65%. Что характерно, из других компаний на увеличение доли никто не претендует, а китайская SMIC будет вынуждена из-за санкционных ограничений США сократить свою долю с 5 до 4%.

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Теги

литографическое производство полупроводники tsmc smic
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Сейчас обсуждают

smaximaa
13:49
https://gosvon.net/ нашёл себя там?
Американские законодатели призывают ограничить доступ к передовой литографии всем китайским компаниям
smaximaa
13:47
земля тебе стекловатой, вата ;)
Американские законодатели призывают ограничить доступ к передовой литографии всем китайским компаниям
Lamerusha Lat
13:46
Выложил бы фото апгрейда.
Обзор и тестирование термоинтерфейса Arctic MX-5
Cudin
13:44
Спасибо, отличное подтверждение, что ты проплаченный тролль стецкого, аж заскренил
Американские законодатели призывают ограничить доступ к передовой литографии всем китайским компаниям
daimos
13:38
Осспади, да они везде горят и любых производителей! Абсолютно любой литиевый акк может рвануть
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Lamerusha Lat
13:38
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Павел Сергеев
13:37
Gelid Solutions GP-Ultimate, они 15W. Перестало троттлить, Memory Junction Temperature была 110, стало 92 на 40% оборотов вентилятора. Правда, я еще медные радиаторы наклеил на заднюю крышку, тоже пар...
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strang
13:36
только не говори что ты бесплатно всю эту дичь пишешь. потому что в таком случае с головой у тебя точно проблемы.
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mo3ulla
13:36
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t-dirt
13:35
не всё, а часть - малую. большую часть производит как раз мирок восточный.
Некоторые разработчики чипов усугубляли дефицит назло конкурентам
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