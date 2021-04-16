Компания Samsung вынуждена обратиться за помощью к конкурентам ради выпуска продукции
Февральские погодные катаклизмы вынудили Samsung приостановить работу предприятия в Техасе, а теперь сайт DigiTimes сообщает, что корейский производитель теперь вынужден обратиться за услугами конкурентов, поскольку ему негде выпускать контроллеры памяти в желаемых количествах.
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Несмотря на все попытки руководства Samsung увеличить степень влияния контрактного бизнеса на общую выручку, компания пока в значительной степени зависит от производства микросхем памяти.
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