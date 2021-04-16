То и дело нам приходится слышать о новых проявлениях дефицита товаров в той или иной отрасли, цены в результате растут буквально «на ровном месте», а потому информация сайта DigiTimes о наличии противоположных тенденций откровенно радует.

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Источник изображения: Nickel Institute

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Если быть точнее, китайские производители так называемых LFP-батарей, которые используют фосфат железа для изготовления электродов аккумуляторов, не собираются повышать цены на собственную продукцию, хотя сырьё в этом году неизбежно подорожало. Компоненты, используемые для создания катодов таких батарей, за последние три месяца выросли в цене на 30%.

Китайские производители не собираются переносить этот рост затрат на кошельки клиентов. Это делается с вполне конкретным умыслом – необходимо бороться за долю рынка на стремительно растущем рынке аккумуляторов. Попутно расширяются производственные мощности, и не только в Китае. Сейчас аккумуляторы типа LFP примерно на 20% дешевле аналогов, использующих никель, марганец и кобальт. Китайские компании являются лидерами в производстве батарей, содержащих фосфат железа.