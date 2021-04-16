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Компания Nissan Motor вынуждена остановить конвейер из-за дефицита чипов

В Японии и США, на несколько недель в мае.
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В условиях, когда даже гиганты отрасли типа Toyota Motor, которые имели возможность как создать запасы комплектующих, так и договориться с поставщиками об их приоритетном получении, начинают страдать от дефицита чипов, сомневаться в уязвимости более мелких компаний не приходится. Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники, в мае Nissan Motor придётся приостановить автосборочное производство на четырёх предприятиях в Японии или сократить объёмы выпуска продукции.

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Источник изображения: Reuters

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Остановка предприятия на юге Японии с 10 по 19 мая неизбежно вызовет сокращение объёмов производства автомобилей, но компания рассчитывает наверстать упущенное после улучшения ситуации с доступностью чипов. Глава TSMC вчера пообещал, что автопроизводителям рассчитывать на это можно будет уже до конца второго квартала.

Ещё два автозавода Nissan в Японии отменят третью смену сроком на 15 дней с десятого мая, а четвёртое предприятие полностью остановит работу на десять дней. Американские предприятия Nissan тоже будут периодически останавливать сборку автомобилей из-за нехватки компонентов. В Японии многие автозаводы традиционно не работают с конца апреля на протяжении двух недель, поскольку они считаются праздничными, поэтому дефицит чипов лишь увеличит время их вынужденного простоя.

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