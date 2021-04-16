Компания Nissan Motor вынуждена остановить конвейер из-за дефицита чипов
В условиях, когда даже гиганты отрасли типа Toyota Motor, которые имели возможность как создать запасы комплектующих, так и договориться с поставщиками об их приоритетном получении, начинают страдать от дефицита чипов, сомневаться в уязвимости более мелких компаний не приходится. Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники, в мае Nissan Motor придётся приостановить автосборочное производство на четырёх предприятиях в Японии или сократить объёмы выпуска продукции.
реклама
реклама
Остановка предприятия на юге Японии с 10 по 19 мая неизбежно вызовет сокращение объёмов производства автомобилей, но компания рассчитывает наверстать упущенное после улучшения ситуации с доступностью чипов. Глава TSMC вчера пообещал, что автопроизводителям рассчитывать на это можно будет уже до конца второго квартала.
Ещё два автозавода Nissan в Японии отменят третью смену сроком на 15 дней с десятого мая, а четвёртое предприятие полностью остановит работу на десять дней. Американские предприятия Nissan тоже будут периодически останавливать сборку автомобилей из-за нехватки компонентов. В Японии многие автозаводы традиционно не работают с конца апреля на протяжении двух недель, поскольку они считаются праздничными, поэтому дефицит чипов лишь увеличит время их вынужденного простоя.
Теги
Лента материалов раздела
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила