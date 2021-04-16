В условиях, когда даже гиганты отрасли типа Toyota Motor, которые имели возможность как создать запасы комплектующих, так и договориться с поставщиками об их приоритетном получении, начинают страдать от дефицита чипов, сомневаться в уязвимости более мелких компаний не приходится. Как сообщает Reuters со ссылкой на осведомлённые источники, в мае Nissan Motor придётся приостановить автосборочное производство на четырёх предприятиях в Японии или сократить объёмы выпуска продукции.

реклама

анонсы и реклама RTX 4000 - альтернатива подорожавшим RTX 3xxx <b>i9 11900K</b>- цена пошла вниз Rocket Lake в Compeo.ru Intel 11xxx Rocket Lake в Регарде Гора 6700XT в Регарде по самым низким ценам 8 видов RTX 3060 в Ситилинке - смотри цены Обвал цен на Galaxy S21 - дешевле чем ты думаешь i9 11900 недорого в Ситилинке i5 11600K в Ситилинке

Источник изображения: Reuters

реклама

Остановка предприятия на юге Японии с 10 по 19 мая неизбежно вызовет сокращение объёмов производства автомобилей, но компания рассчитывает наверстать упущенное после улучшения ситуации с доступностью чипов. Глава TSMC вчера пообещал, что автопроизводителям рассчитывать на это можно будет уже до конца второго квартала.

Ещё два автозавода Nissan в Японии отменят третью смену сроком на 15 дней с десятого мая, а четвёртое предприятие полностью остановит работу на десять дней. Американские предприятия Nissan тоже будут периодически останавливать сборку автомобилей из-за нехватки компонентов. В Японии многие автозаводы традиционно не работают с конца апреля на протяжении двух недель, поскольку они считаются праздничными, поэтому дефицит чипов лишь увеличит время их вынужденного простоя.