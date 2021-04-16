Американские законодатели призывают ограничить доступ к передовой литографии всем китайским компаниям
Пока американские санкции в области поставок литографического оборудования и программного обеспечения для разработки передовых полупроводниковых компонентов носят избирательный характер, и главной жертвой таких ограничений принято считать компанию SMIC. Как отмечает Reuters, во властных кругах США находятся активисты, призывающие к расширению санкций на все китайские компании.
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В своём обращении к министру торговли США Джине Раймондо (Gina Raimondo) сенаторы указывают на необходимость ограничить доступ к оборудованию для производства 14-нм и более совершенных чипов. Запрет будет распространяться на все китайские компании, а не только изготавливающие компоненты для нужд Huawei Technologies, как это происходит сейчас. Образные выражения, которые фигурируют в письме, требуют исключить сценарий, при котором «коммунистам будет продана верёвка, на которой нас и вздёрнут». Будет ли эта инициатива рассмотрена всеми ветвями американской власти, во многом зависит от внешнеполитической конъюнктуры.
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