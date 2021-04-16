Некоторые разработчики чипов усугубляли дефицит назло конкурентам
Многие источники в наши дни пытаются обобщить причины, вызвавшие глобальный дефицит полупроводниковых компонентов, и японское издание Nikkei Asian Review не стало исключением. Его сотрудники пообщались с представителями отрасли, и некоторые из них признались, что целенаправленно формировали заказы на продукцию таким образом, чтобы навредить конкурентам.
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Выражалось это в стремлении закупить побольше продукции у подрядчиков, даже если в этом не было насущной необходимости – тем самым участники рынка пытались ухудшить положение конкурентов, которым бы досталось меньше необходимых компонентов. Естественно, имели место и манипуляции ценами, которые в итоге взлетели за короткое время. Сроки ожидания заказов на поставку некоторых компонентов и выполнение отдельных услуг теперь таковы, что некоторые мелкие компании просто могут не дождаться улучшения ситуации и покинуть рынок навсегда. Особенно зловеще прозвучало недавнее заявление главы TSMC о сохранении дефицита чипов на протяжении всего текущего года.
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