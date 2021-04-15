Южнокорейский автопром на 98% зависит от импортных полупроводниковых компонентов
Корейские автогиганты начали останавливать свои заводы из-за нехватки полупроводниковых компонентов, хотя до этого неплохо держались на фоне зарубежных конкурентов за счёт наличия больших складских запасов. Как отмечает Business Korea, автомобильная отрасль страны в действительности на 98% зависит от импорта полупроводниковых компонентов. Ограниченный ассортимент процессоров, датчиков изображения и памяти производит Samsung Electronics, а SK hynix только готовится выйти на автомобильный рынок.
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По информации Nikkei Asian Review, корейские производители чипов и автомобилей недавно приняли участие в совещании с профильными министрами и южнокорейским президентом. Представители судостроительной отрасли тоже составили им компанию. Власти страны выразили готовность поддерживать темпы развития корейской полупроводниковой отрасли и даже ускорить их. Одним из пунктов предложенной программы как раз значится увеличение доли компонентов, выпускаемых на территории Южной Кореи.
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